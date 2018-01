Milano | aggredito con una bottiglia di vetro per rubare l' Iphone

: Milano, aggredito e pestato da baby gang dopo aver reagito a uno sputo - - PupiaTv : Milano, aggredito e pestato da baby gang dopo aver reagito a uno sputo - - milanoics : RT @Giorno_Milano: Sesto, pugni e schiaffi per rubare patatine e drink: presi due minori - Milano, 2 gennaio 2017 - Due minorenni egiziani… - Giorno_Milano : Sesto, pugni e schiaffi per rubare patatine e drink: presi due minori - Milano, 2 gennaio 2017 - Due minorenni egiz… - Giorno_Milano : Sesto, pugni e schiaffi per rubare patatine e drink: presi due minori - Milano, 2 gennaio 2017 - Due minorenni egiz… - BernardusGui : @sandrosposito @orizzontescuola Ah sì? ?? ?????? -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Brutale aggressione nel centro di. Due africani hanno accerchiato un italiano di 51 anni per rubargli il suo.L'uomo, come si legge sutoday, è stato colpito da unata in faccia verso le 4 del mattino nella notte tra mercoledì e giovedì in via Alessio di Tocqueville, in zona corso Como a. La sua reazione ha scatenato quella degli aggressori che sono riusciti a fuggire col suo smartphone, dopo averlo colpito con unadisul viso. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, mentre la polizia è arrivata sul posto per prendere la denuncia della vittima e, attualmente, sta indagando per trovare e arrestare i due rapinatori. Si tratta della seconda aggressione in pochi giorni. Nella notte tra martedì e mercoledì in piazza Lega Lombarda, infatti, è statoun 17enne ...