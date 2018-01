Mihajlovic era della Juve | come cambia il mercato del Torino con Mazzarri

Mihajlovic esonerato - cosa ne pensano i tifosi? Sinisa vs Mazzarri. Il vox tra il popolo granata : “Nel calcio l’amore finisce molto in fretta, soprattutto per l’allenatore che è sempre il capro espiatorio. A me non dispiaceva Sinisa però c’era bisogno di una novità, adesso speriamo che Mazzarri cambiando anche modulo possa portare questa squadra dove merita di essere” ma anche “Secondo me avrebbero dovuto lasciare Sinisa fino alla fine del campionato, così vogliono solo sciacquar gli occhi ai tifosi per ...

'Mihajlovic zingaro' Scoppia la bufera sul web per il post del deputato Corsaro : Indignazione sul web per un post pubblicato dal deputato di destra Massimo Corsaro che insulta l'ex allenatore del Torino e i radiocronisti Rai, ieri in sciopero. Il parlamentare, che si definisce '...

"Mihajlovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti": gli insulti razzisti all'ormai ex allenatore del Torino arrivano da Massimo Corsaro, deputato di centrodestra eletto con Fratelli ...

Torino - esonerato Mihajlovic : (ANSA) - Torino, 4 GEN - Il Torino ha esonerato Sinisa Mihajlovic. L'annuncio ufficiale è comparso sul sito della società granata. "A Sinisa e al suo staff - si legge nel comunicato - vanno i ...

Calcio - il Torino esonera Mihajlovic : 12.33 Ora è ufficiale: il Torino ha esonerato Sinisa Mihajlovic che era arrivato sotto la Mole 18 mesi fa.Fatale al tecnico serbo la sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro la Juventus, ma anche il cammino a fasi alterne in campionato. La notizia dell'esonero al tecnico è arrivata all'una di notte da parte del ds Petrachi,poi una delegazione di giocatori guidati da Belotti è andata in hotel ad abbracciare Mihajlovic. Per la sua ...

Torino : Cairo esonera Mihajlovic dopo il ko nel derby. Pronto Mazzarri : Via il tecnico serbo dopo la sconfitta nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Decisione nella notte, ufficialità in mattinata

