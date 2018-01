Microsoft Edge | arriva l’estensione di MEGA

Secondo Microsoft il suo Edge è il browser più parsimonioso in termini di consumi energetici - : Utilizzando un Surface Book equipaggiato con la build 16299 di Windows 10 e visionando ininterrottamente lo stesso flusso video in streaming con un riproduttore multimediale HTML5, Firefox si è posto ...

Microsoft Edge è migliore di Google Chrome e Microsoft ve lo dimostra con uno spot : E’ un dato di fatto certo che Microsoft Edge, nonostante sia preinstallato di default in Windows 10, non sia ancora riuscito a conquistare il mercato dei browser. Molti utenti infatti preferiscono utilizzare Google Chrome magari perchè lo considerano più performante e affidabile degli altri. Microsoft però, nel suo ultimo spot, cerca di convincere questi a passare a Edge in quanto sarebbe migliore; nel filmato il big di Redmond mette in ...

Microsoft Edge resta con Fall Creators Update il browser con minori consumi energetici : Dopo i test effettuati su Windows 10 Anniversary Update e Creators Update, Microsoft vuole riconfermare, con Fall Creators Update, il proprio browser come migliore in termini di consumi energetici. Che Microsoft Edge avesse dei consumi molto bassi già lo si sapeva, forse anche perché è sviluppato con le nuove api, ma il big di Redmond con un video sul canale YouTube ufficiale di Windows ha voluto dimostrare effettivamente la veridicità di tale ...

Microsoft Edge per Android esce dalla Beta : Microsoft Edge, il “nuovo” browser di casa Microsoft, è finalmente uscito dalla Beta restando pur una preview. Questo, presentato durante il mese di ottobre è riuscito subito a sorprenderci con ottime prestazioni ed una fluidità mai vista su Windows 10 Mobile. Adesso, recandosi sulla pagina del Play Store dell’applicazione, non uscirà più la dicitura “Quest’applicazione non è stata ancora rilasciata”, ma ...

Google Maps e Microsoft Edge si aggiornano con novità grafiche : Ecco le ultime novità per Google Maps e Microsoft Edge con gli ultimi aggiornamenti! L'articolo Google Maps e Microsoft Edge si aggiornano con novità grafiche è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Microsoft Edge Preview si aggiorna con alcune novità : Nelle scorse ore è stato rilasciato un altro update di Microsoft Edge, prettamente dedicato alla risoluzione di alcuni dei bug riscontrati dagli utenti L'articolo Microsoft Edge Preview si aggiorna con alcune novità è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.