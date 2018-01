Meraviglie | la penisola dei tesori Pagelle | Alberto Angela | Castello di Grinzane Cavour

Meraviglie - LA PENISOLA DEI TESORI/ Pagelle - Alberto Angela : vantiamoci della nostra Italia : MERAVIGLIE , la PENISOLA dei TESORI , le Pagelle della prima puntata in onda su Rai 1 con Alberto Angela : viaggio lungo lo stivale alla ricerca dei patrimoni UNESCO(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 21:23:00 GMT)

Le "Meraviglie - La penisola dei tesori" di Alberto Angela fa record di ascolti con 5 milioni 662 mila : "Meraviglie - La penisola dei tesori", il programma di Alberto Angela andato ieri in onda in prima serata su Rai1, è stato seguito da 5 milioni 662 mila spettatori con uno share del 23.8%. Così la Rai dopo il record di ascolti del programma di Bolle fa un altro boom portando la cultura in tv.La prima puntata prende le mosse dall'opera di un genio simbolo della creatività nazionale: il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alberto ...