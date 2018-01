Meraviglie | ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio | esultano i vertici della Rai

Ascolti TV | Giovedì 4 gennaio 2018. Le Meraviglie di Alberto Angela al 23.8% - Le Tre Rose di Eva 4 chiude al 13.9%. MasterChef 7 al 3.7%-4.2% : Meraviglie Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.662.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.277.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Quel pazzo venerdì ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.457.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Coraggio della verità ha ...

