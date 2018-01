Meltdown e Spectre | a rischio Nintendo Switch e possibilmente One e PS4

Firefox si aggiorna su Android per fronteggiare “Meltdown” e “Spectre” : Firefox per Android si aggiorna alla versione 57.0.4 per contrastare le recenti vulnerabilità "Meltdown" e "Spectre": ecco i link diretti al Play Store e ad APKMirror. L'articolo Firefox si aggiorna su Android per fronteggiare “Meltdown” e “Spectre” è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Delicatissimo virus Intel con Meltdown e Spectre : processori coinvolti - rimedi e dettagli bug : Sta tremando mezzo mondo in queste ore a causa di Meltdown e Spectre, la doppia falla che metterebbe seriamente a rischio tantissimi dispositivi in giro per il mondo, considerando il bug che ha colto di sorpresa gli sviluppatori di processori Intel, ARM e AMD. Il virus è ancora oscuro, sia per portata, sia per potenziali effetti su coloro che potrebbero già essere stati colpiti, ma quanto pare in casa Apple e Google sarebbero già stato trovati i ...

Meltdown e Spectre - il Ceo di Intel ha venduto azioni prima dell'annuncio della falla : Brian Krzanich avrebbe venduto azioni della società per un valore di oltre 39 milioni di dollari dopo essere venuto a conoscenza di Meltdown e Spectre

Mike Ybarra : le console Xbox non saranno colpite da Spectre e Meltdown : Dopo l'importante scoperta di Google Project Zero che ha portato alla luce le gravi vulnerabilità, Spectre e Meltdown, le quali potrebbero compromettere la sicurezza dei PC, l'allarme si è esteso alle console di vecchia e nuova generazione. Sulla questione ora interviene direttamente Microsoft che, attraverso le parole di Mike Ybarra in un post su Twitter, ha rassicurato l'utenza Xbox giustamente preoccupata per la gravità del problema.Stando a ...

Mozilla Firefox lotta contro Meltdown e Spectre con la versione 57.0.4 : Il panico ha assalito molto utenti sul Web. Una nuova falla nei processori è stata scoperta e metterà a rischio tutti i possessori di un computer, indifferentemente se questo abbia MacOS, Windows o Linux. I due exploit Spectre e Meltdown hanno la capacità di rubare i nostri dati senza farsi individuare lavorando sul kernel. Colpiscono PC, smartphone, tablet e tutto ciò che è dotato di una CPU. Come li si potrà combattere? Un’introduzione ...

Il caso sci-hub e l'eticità di una libera diffusione del sapere scientifico. (Microbiologia Italia) Ambiente Trump ha rivelato un piano che aprirebbe la corsa alle ...

Meltdown e Spectre - come difendersi dalle nuove minacce digitali : Numeri alla mano, la portata di questa vulnerabilità interessa più del 90% dei dispositivi informatici di tutto il mondo (per ora, a quanto pare, rimangono fuori i device dell'IoT come videocamere e termostati intelligenti). E allora è importante chiedersi quali siano i settori più a rischio...