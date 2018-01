Meltdown | anche i processori AMD sono a rischio

: Apple ha già chiuso la falla Meltdown anche su El Capitan e Sierra - distantmem : Apple ha già chiuso la falla Meltdown anche su El Capitan e Sierra - esetitalia : Tremano Intel e gli altri produttori di CPU. Le nuove vulnerabilità Spectre e Meltdown mettono in crisi Intel, AMD,… - deadlinex : RT @fpliuzzi: #Meltdown colpisce i processori Intel, #Spectre anche AMD e ARM. Processori non sistemi operativi, capito amici giornalisti?… - jadransk : Io tra Meltdown, Spectre, crypto miners nascosti ovunque sto iniziando ad avere paura anche solo a guardarlo il pc - fpliuzzi : #Meltdown colpisce i processori Intel, #Spectre anche AMD e ARM. Processori non sistemi operativi, capito amici gio… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) A differenza di come si pensava inizialmente, la falla di sicurezza conosciuta con il nome dinon è presente solo neidi Intel, main quelli di AMD. A confermaloi tecnici informatici di Google Projectzero che hanno indagato su questa falla ed hannoscoperto che vulnerabilità è capace di colpire le CPU dei dispositivi per scoprire password e dati sensibili. Insomma, si tratta di una questione di sicurezza informatica ben più grave di come pensiamo che è destinata a rimanere in discussione ancora per molti anni in quanto ciin ballo miliardi di dati sensibili in mano a presunti malintenzionati. Non una situazione molto gradevole quindi, ma i big del settore stanno facendo il possibile per mettere al sicuro i propri utenti. Microsoft ha già rilasciato la patch apposita con un aggiornamento cumulativo mentre Intel e AMD stanno collaborando insieme ...