Mazzarri | Toro ambiente adatto a me

Toro - ecco Mazzarri : 'Ho visto giocatori frastornati. Mercato? Darò indicazioni' : Il calcio non è una scienza esatta ma ha bisogno della scienza e delle conoscenze, è chiaro che nel calcio c'è anche l'impre visto che non puoi controllare. Ma se tutti noi, a partire dalla vita ...

Toro - Mazzarri chiede rinforzi per il 3-5-2 : Un passo alla volta, ma Walter Mazzarri va di fretta. Dopo aver firmato il contratto con il Toro ed aver diretto il primo allenamento al Filadelfia, il nuovo tecnico granata si è messo a studiare la ...

Toro - Mazzarri al primo allenamento con metà squadra : primo allenamento al Filadelfia con una squadra a metà per Walter Mazzarri . Il Toro rimane con sei indisponibili in vista del Bologna, ai quali si aggiunge il dubbio Niang. L'attaccante è uscito ...

Toro : Mazzarri fino al 2020 - quasi fatta : (ANSA) - TORINO, 4 GEN - Il Torino e Walter Mazzarri avrebbero trovato l'accordo, soddisfacendo la richiesta del tecnico toscano che chiedeva un ingaggio per un periodo più lungo rispetto a quello ...

Mazzarri firma per il Toro : Manca solo l'ufficialità, ma il ritorno (dopo un anno di Premier League con il Watford) di Mazzarri ormai è realtà. Il tecnico di San Vincenzo avrebbe raggiunto in mattinata Torino e starebbe limando ...

Il Toro ha scelto : Mazzarri al posto di Mihajlovic : Urbano Cairo ha deciso: sarà Walter Mazzarri a sostituire l’esonerato Sinisa Mihajlovic alla guida del Toro . L’idea si sta concretizzando in queste ore: dopo il primo contatto notturno, l’ex allenatore di Napoli e Inter sta trattando l’ingaggio con il club granata fino al giugno 2020 e nel pomeriggio incontrerà Cairo a Milano per la firma. ...

Toro - ultimatum a Mihajlovic. Mazzarri è pronto : Squadra scollata e confusa. Cairo deluso dal tecnico non vuole perdere tempo Perdere per strada lo spirito da Toro è come ammainare il senso di una bandiera. Sinisa Mihajlovic, quello che chiama ...