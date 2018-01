Mazzarri | ' Mercato? Darò indicazioni Inter? Con Moratti ero secondo | poi'

Torino - Mazzarri si presenta : “ho visto giocatori frastornati. Ecco cosa farò sul mercato” : Conferenza stampa di presentazione per Walter Mazzarri. Il neo tecnico del Torino ha parlato ai giornalisti dalla sala stampa dell’Olimpico “Grande Torino”. L’allenatore toscano si è detto molto carico ed entusiasta per questa nuova esperienza: “Credo molto nei rapporti umani. Entrare al Filadelfia e in una società dal passato così glorioso è emozionante. Io ho bisogno di stimoli e ora sono davvero carico. Sono ...

Calciomercato Torino - Mazzarri si porta un pupillo : le ultime : Calciomercato Torino – Il Torino ha deciso per il ribaltone in panchina, via Mihajlovic il presidente Cairo ha deciso di affidarsi a Walter Mazzarri che avrà il compito di risollevare il club granata ed avvicinarsi alla zona Europa League, nella prossima giornata del campionato di Serie A in campo contro il Bologna. Nel frattempo il presidente Cairo si muove sul mercato e prova a regalare all’ex Napoli un pupillo, stiamo parlando di ...

Mazzarri nuovo allenatore del Torino - Petrachi svela : “Mercato? Ecco cosa faremo” : Il Torino ha deciso di esonerare Mihajlovic e affidare la panchina a Walter Mazzarri che oggi ha diretto il primo allenamento al Filadelfia. Il direttore sportivo dei granata, Gianluca Petrachi, ha commentato così la scelta dell’esonero: “Oggi ha diretto il suo primo allenamento, domani vi renderemo conto meglio dei dettagli intorno al suo arrivo. Di certo, l’esonero è stato difficile: negli ultimi anni non lo avevamo più fatto, ma abbiamo ...

