MasterChef 7 | giudici tremendi alla ricerca di un talento speciale che per ora non c’è

Tiziana Sassi - chi è?/ "Sono permalosetta - accetto solo le critiche dei giudici!" (MasterChef Italia 7) : Tiziana Sassi, casalinga della provincia di Bergamo, è uno dei venti aspiranti chef che hanno conquistato un posto nelle cucine di Masterchef Italia 7. Come se la caverà questa sera?(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 07:19:00 GMT)

A MasterChef ancora Antonia show - critica aspramente 2 concorrenti e si mette contro gli altri giudici per una frittura : Nella cucina di Masterchef entrano gli aspiranti chef che per ora si sono raccontati meglio. Quelli che hanno dimostrato di avere una storia interessante da esibire a favore di telecamera e su cui fin dall'inizio non potevano esserci grossi dubbi. Così c'è posto per Italo, il pilota in pensione che per primo si era presentato davanti ai giudici. C'è Tiziana, la casalinga bergamasca che aveva fatto divertire tutti con i suoi ...

MasterChef 7 : i giudici Barbieri - Bastianich - Cannavacciuolo e Klugmann scelgono i 20 finalisti : La puntata sarà visibile inoltre sulla piattaforma Sky Go in streaming anche su NOW TV mentre le repliche delle puntate saranno disponibili su Sky On Demand. Masterchef Italia: la selezione ...

MasterChef Italia 7 - prima puntata nel segno (genuino) della Klugmann : casting senza spinta e giudici sempre più showmen : ...

MasterChef Italia 2017 ed.7/ Anticipazioni prima puntata : il "nuovo" rapporto tra i quattro giudici : Masterchef Italia 7, Anticipazioni prima puntata: gli aspiranti concorrenti giudicati da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonia Klugmann.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 18:00:00 GMT)

MasterChef 7 - Antonia Klugmann a DM : «Gli altri giudici mi hanno fatto piangere» : Antonia Klugmann Gli occhi dolci ed il sorriso che ispira simpatia non vi traggano in inganno: Antonia Klugmann, in realtà, è davvero tostissima. La nuova giudice di Masterchef Italia sa il fatto suo e lo dimostrerà proprio nel programma di Sky Uno, dove debutterà questa sera accanto a Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciuolo, prendendo il posto che fu di Carlo Cracco. La chef stellata di origini triestine non farà sconti agli ...

MasterChef 7 - Antonia Klugmann : "Sarò sincera - l'empatia deriva dalla qualità. Gli altri giudici splendidi compagni di gioco" (Video) : Antonia Klugmann è il nuovo giudice di Masterchef 7. A Blogo la chef tirolese parla della sua esperienza spalla a spalla con Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. A Masterchef non mi sono mai sentita particolare in quanto donna, ma in quanto nuova. I concorrenti per me sono stati una scoperta, vedere delle persone così appassionati alla cucina è stata una grande fonte di stimolo per me. Antonia parla anche del suo ruolo ...

"I giudici mi hanno anche fatto piangere. Ma sono abituata a lottare". Antonia Klugmann - new entry di MasterChef - si presenta così : In Italia sono 45 le chef stellate - ma è il Paese al mondo che ne ha di più - e Masterchef con la scelta di inserirla nel programma punta a mettere in luce questa disparità e con i suoi mezzi a ...

MasterChef 7 : chi sono i giudici della settima edizione : MasterChef 7 giudici. MasterChef 7 sta per iniziare con la nuova edizione a partire da giovedì 21 dicembre 2017 su Sky Uno. Come sempre, grandi protagonisti del talenti show culinario saranno i giudici che quest’anno hanno subito un enorme cambiamento. Ha lasciato infatti dopo sei edizioni Carlo Cracco. Al suo posto vedremo la prima giudice donna a MasterChef Italia ossia Antonia Klugmann. Confermatissimi invece Joe Bastianich, ...