MasterChef 7 | Bastianich annoia e Antonia racconta il suo dramma mentre i concorrenti

'Campobasso - un posto sfigato' - la frase di Bastianich a MasterChef indigna gli spettatori : 'Campobasso, un posto sfigato', la frase di Bastianich a Masterchef indigna gli spettatori Joe Bastianich nella seconda puntata di Masterchef 7 fa una brutta gaffe su Campobasso e la popolazione del ...

MasterChef 7 : i giudici Barbieri - Bastianich - Cannavacciuolo e Klugmann scelgono i 20 finalisti : La puntata sarà visibile inoltre sulla piattaforma Sky Go in streaming anche su NOW TV mentre le repliche delle puntate saranno disponibili su Sky On Demand. Masterchef Italia: la selezione ...

JOE BASTIANICH/ Il giudice assente alla presentazione di Milano - ma carico più che mai! (MasterChef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:11:00 GMT)

ANTONIA KLUGMANN/ Il nuovo giudice svela : Bastianich è stato difficile da conquistare (MasterChef Italia 7) : ANTONIA KLUGMANN è il nuovo giudice di Masterchef Italia 7 al via a partire da questa sera. Prenderà il posto dello chef Carlo Cracco. Confermati Bastianich, Barbieri e Cannavacciuolo.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:01:00 GMT)

Joe Bastianich/ Senza Carlo Cracco sarà lui il duro della cucina più famosa della tv? (MasterChef Italia 7) : Joe Bastianich, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 16:41:00 GMT)

JOE BASTIANICH/ Il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante con Belen (MasterChef Italia 7) : Joe BASTIANICH, torna come giudice a Masterchef Italia 7 ultimamente balzato alla cronaca per il rapporto con Nadia Toffa e la chiusura del ristorante Ricci in società con Belen Rodriguez(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 07:16:00 GMT)

MasterChef Italia torna su Sky Uno HD. In giuria Klugmann - Barbieri - Bastianich e Cannavacciuolo : Cresce l'attesa per la nuova edizione di MasterChef Italia, la settima per il cooking show più amato della TV. Dal 21 dicembre in prima TV alle 21.15 su Sky Uno HD e disponibile su Sky On Demand, nuovi episodi, nuovi aspiranti MasterChef e un nuovo giudice: la Chef stellata Antonia Klugmann che nella settima edizione, prodotta da Endemol Shine Italy, andrà ad affianca...

MasterChef 7 dal 21 dicembre : Barbieri - Bastianich e Cannavacciuolo accolgono la 'matricola' Klugmann : " A casa la cucina è femminile da sempre, mentre nel mondo professionale la presenza femminile è di gran lunga inferiore quindi evidentemente una questione femminile c'è. Credo sia un problema non ...