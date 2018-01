Marina Ripa di Meana | una vita in fotografia tra tappeti rossi | salotti tv e proteste

Lutto nel mondo dello spettacolo : è morta Marina Ripa di Meana - Best Movie : Dopo una lunga battaglia contro il tumore, Marina Ripa di Meana si è spenta a Roma all'età di 76enne. La donna, precedentemente nota come Marina Lante della Rovere, è stata una delle più note presenze ...

Vip morti nel 2018 - ultimo Marina Ripa di Meana : elenco completo : Quali sono i Vip morti nel 2018 ? Il 2017 ha visto la scomparsa di diversi Vip, tra politici, musicisti, attori ed altri profili professionali. Ricordiamo ad esempio Adam West, Paolo Villaggio, Jeanne Moreau, Jerry Lewis, Gastone Moschi. Tra i cantanti ricordiamo Leone Di Lernia, Chuck Berry, Rino Zurzolo, Robert Miles, Chris Cornell, Chester Bennington, Johnny Hallyday e Lando Fiorini. Giusto per citare qualche nome. Qui l’ elenco completo . ...

La figlia di Marina Ripa di Meana : "Mia madre una guerriera" : La morte di Marina Ripa di Meana ha colpito e non poco il mondo dello spettacolo e della cultura. In queste ore diversi messaggi di cordoglio per i familiari stanno arrivando da esponenti del mondo dello spettacolo, del piccolo e grande schermo e anche della politica. Ma di certo il messaggio più toccante è quello che le ha dedicato la figlia, Lucrezia Lante della Rovere. Un messaggio, ...