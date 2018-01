Marina Ripa di Meana | presagio prima di morire | amori e trasgressioni | videoclip

: RT @ilquotidianoweb: È morta a Roma a 76 anni Marina Ripa di Meana Da Reggio Calabria alla conquista dei salotti romani #IlQuotidianoweb ht… - giangio87 : RT @ilquotidianoweb: È morta a Roma a 76 anni Marina Ripa di Meana Da Reggio Calabria alla conquista dei salotti romani #IlQuotidianoweb ht… - _DukeFleed : È morta Marina Ripa di Meana. Da oltre 16 anni lottava contro il cancro. Aveva detto agli amici: "Q… - Danae0308 : RT @ilgiornale: È morta Marina Ripa di Meana - carryflag : Lei sta bene dove la sbatti nell'interno o in copertina è la regina della notte della sera della mattina. Marina Ripa di Meana. - kowalski4791 : RT @VanityFairIt: Addio alla “libertina felice”. Vogliamo ricordarla con la nostra intervista di qualche anno fa in cui diceva “Ho paura s… -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Si era presentata da Barbara D'Urso con un velo per coprire il volto segnato da quel male che da sedici anni non le dava tregua.diè morta nella sua Roma circondata dall'affetto dei cari con i quali ha trascorso l'ultimo Natale della sua vita. La stilista sentiva che la vita le stava scivolando via e che quelli sarebbero stati gli ultimi giorni terreni. Ai parenti aveva anticipato che sarebbero state le ultime festività insieme. Il destino gli ha concesso gli ultimi istanti di felicità, come ha sottolineato Dagospia tra i primi siti ad annunciare il decesso della regina del jet set italiano. Non ci saranno cerimonie funebri come espressamente richiesto di Maria Elide Punturieri (vero nome della scrittrice)di. Le follie per Franco Angeli Dopo le nozze con Alessandro Lante della Rovere, l'eclettica artista originaria di Reggio Calabria aveva avuto ...