Marina Ripa di Meana | il ricordo dell' amico Mughini Affidabile e generosa | la

La lettera di Marina Ripa di Meana : Pensavo al suicidio : La battaglia con il cancro l'ha persa. Marina Ripa di Meana si è spenta a Roma all'età di 76 anni. Ma poco prima del sipario aveva affidato ad una sua amica, Maria Antonietta Coscioni, una lettera da leggere dopo la sua morte. Un messaggio forte in cui si intravede tutto quel dolore, non solo fisico, nella sua battaglia contro il tumore. E così dopo la morte questa video-lettera rilasciata a Radio Radicale e mandata in onda al Tg5, fa ...

Marina Ripa di Meana - l'ultimo messaggio agli italiani prima di morire : 'Voglio che lo sappiate' : Mi ha anche spiegato che posso essere assistita qui a casa, posso sceglie di intraprendere questo ultimo tratto di strada della mia vita tra i mie affetti più cari, i mie amici, il mio mondo', ...

"Ho pensato al suicidio in Svizzera - ho scelto la sedazione continuata". Il videotestamento di Marina Ripa di Meana : Marina Ripa di Meana ha affidato a Maria Antonietta Farina Coscioni le sue ultime volontà e con lei ha scelto la sedazione palliativa profonda continuata. Lo rivela lei stessa in un video testamento ...

Triste annuncio : è venuta a mancare Marina Ripa di Meana : A darne il Triste annuncio, oggi pomeriggio è stata la famiglia. Commossa la figlia e tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere Marina. Purtroppo dopo 16 anni di lotta contro un male incurabile, ha vinto lui. Marina Ripa di Meana: una donna, un mito La signora Marina Ripa di Meana, si è purtroppo spenta nella giornata di oggi. Dopo 16 anni, purtroppo ha vinto il tumore al rene che ha cercato di combattere con tutte le sue forze. Già ...

