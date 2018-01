Marina Ripa di Meana è morta

: RT @CorcianOnline: Morta Marina Ripa di Meana: ricevette il premio "Umbria del Cuore" a Corciano - poe96415533 : RT @CorcianOnline: Morta Marina Ripa di Meana: ricevette il premio "Umbria del Cuore" a Corciano - MovimentoEtico : Addio Marina Ripa di Meana, una vita sotto riflettori - ANSA.it - itsnavyordierih : RT @stanzaselvaggia: Il caso di Marina Ripa di Meana non deve creare confusione. La sedazione profonda riguarda solo i malati terminali e n… - GranchiTatiana : RT @Lallaxs: - tennie91weddle1 : Caterina balivo ricorda marina ripa di meana: "scendono lacrime": -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 5 gennaio 2018)diE’di. Lo annuncia il sito Dagospia. La stilista, scrittrice e personaggio tv italiana – di recente il pubblico l’aveva vista su Rete4 come opinionista – è venuta a mancare oggi all’età di 76 anni dopo una malattia di cui lei stessa non aveva fatto mistero in tv. Nota frequentatrice di salotti televisivi e non,diaveva mostrato in tv – a Pomeriggio Cinque – i segni della sua malattia, che combatteva da sedici anni, come lei stessa aveva raccontato a Barbara D’Urso. “Pensavo di morire. Ho avuto uno choc anafilattico, mi si è chiusa la gola” aveva confidato, riferendosi ad un’improvvisa reazione allergica ad una terapia che seguiva per curare il cancro. Nella primavera del 2009, quando già era malata, partecipò al reality show La Fattoria, trasmesso su Canale5. Ma ...