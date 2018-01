Marina Punturieri | le apparizioni televisive prima di morire

: RT @IlariaCalvani: “Sono nata il 21 Ottobre 1941 a Santa Marinella, un paesino di mare in Provincia di Reggio Calabria anche, se a giudicar… - gasparripdl : RT @IlariaCalvani: “Sono nata il 21 Ottobre 1941 a Santa Marinella, un paesino di mare in Provincia di Reggio Calabria anche, se a giudicar… - IlariaCalvani : “Sono nata il 21 Ottobre 1941 a Santa Marinella, un paesino di mare in Provincia di Reggio Calabria anche, se a giu… - ArbitElegan : Marina Punturieri Lante Della Rovere Ripa Di Meana ci ha lasciati. R.I.P. animo semplice - TizianaVertola : RT @Soppressatira: Marina Elide Punturieri, poi Lante della Rovere, poi Ripa di Meana, ora è semplicemente morta come accade a Mario Rossi.… - GiacomoMarcella : RT @tg2rai: Addio a #MarinaRipadiMeana, morta nel pomeriggio a #Roma. Al secolo Marina Elide Punturieri., personaggio tv, scrittrice, trasg… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018)Ripa di Meana è morta oggi 5 gennaio, dopo una lunga malattia. La nota stilista non è riuscita a sopravvivere dal cancro che l'ha colpita 16 anni fa e contro la quale ha combattuto per tutto questo tempo.Elide, questo il suo nome d'origine, è nata a Reggio Calabria 76 anni fa. Una vita, quella di, sicuramente piena di soddisfazioni. Infatti, tra le prime esperienze lavorative quella di stilista in un atelier da lei aperto in Piazza di Spagna a Roma, Principessa di Liegi e poi Regina del Belgio. Nel 1964 sposò Alessandro Lante della Rovere, da cui avrà Lucrezia che oggi è un'importante attrice di cinema, teatro e fiction.Ripa di Meana conobbe personaggi importanti della storia del nostro paese come Moravia e Pasolini ed ebbe una relazione extraconiugale con il pittore Franco Angeli. Con quest'ultima fu una relazione tormentata, in quanto la donna ...