MAMMA A 56 ANNI SENZA FECONDAZIONE ASSISTITA Treviso | parto naturale | credeva di essere

Gravidanza naturale record : MAMMA a 56 anni : Una Gravidanza naturale da record, quella portata a termine felicemente da una mamma trevigiana di 56 anni. A quanto raccontano i quotidiani locali, la donna, residente a Casale sul Sile e con un compagno dominicano più giovane di lei di 17 anni, lo scorso dicembre ha dato alla luce all’ospedale dell’Angelo di Mestre la piccola Beatriz, tre chili di peso e 47 centimetri di lunghezza. Il parto è avvenuto senza toppe difficoltà, ad ...

Monica - MAMMA di tre figli - va in ospedale per un'influenza. Dimessa - muore a 45 anni : la procura apre un'inchiesta : VICENZA - La procura della Repubblica ha aperto un?inchiesta sulla morte di Monica Scalzolaro, la 45enne di Sarcedo, madre di tre figli, deceduta il 30 dicembre al San Bortolo di Vicenza,...

Incidente stradale/ A23 Udine - scontro tra auto e tir : ferita MAMMA - grave figlio di 5 anni (oggi - 5 gennaio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Bimbo di 5 anni trovato morto in casa : "È stato strozzato". La MAMMA incinta portata in ospedale - il papà dai carabinieri : Giallo a Cupra Montana per la morte di un bambino macedone di 5 anni. Intorno alle 18.15 alla Croce Verde del paese è arrivata una chiamata di soccorso da via Niccolò...

