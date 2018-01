Maltempo - Cervinia | riaperta la strada dopo le slavine

Maltempo : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil–Cervinia (Aosta) , interdetta al traffico da ieri sera per pericolo valanghe. Al momento la commissione valanghe sta effettuando un sopralluogo per verificare la situazione. Sarebbero bloccati a Cervinia circa 10mila turisti. L'articolo Maltempo : ancora chiusa la strada di accesso a Breuil-Cervinia (Aosta) sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : la strada per Cervinia rimarrà chiusa tutta la notte : La strada regionale di accesso a Breuil- Cervinia rimarrà chiusa per pericolo valanghe tutta la notte. Lo ha riferito all’ANSA Sara Bordet, commissario del Comune di Valtournenche. “Domani mattina non appena la visibilita’ lo consentira’ faremo ulteriori valutazioni con la commissione valanghe“, ha spiegato. In base alle stime a disposizione del Comune, a Breuil- Cervinia – ha riferito il commissario – ...

Maltempo - Cervinia isolata per la neve - forte vento al Sud. Ma per l'Epifania una specie di primavera : Rischio valanghe in Valle d'Aosta mentre in Sicilia la circolazione è stata interrotta sulla Catania-Messica per gli alberi caduti. Temperature sopra la media...