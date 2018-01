Mafia | omicidio Mattarella | dopo 38 anni Procura Palermo riapre inchiesta

Luce su un omicidio di Mafia del 2006 - tre arresti a Palermo : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Palermo su richiesta della Procura distrettuale antimafia nei confronti di Salvatore e ...

Mafia : luce su omicidio Spatola - ad ordinarlo i boss Lo Piccolo (2) : (AdnKronos) - Il via libera dei Lo Piccolo all'omicidio di Spatola ebbe però un risvolto imprevisto: gli esecutori materiali scambiarono il pensionato Giuseppe D'Angelo per la vittima designata, uccidendolo il 22 agosto 2006, mentre era seduto nei pressi di un fruttivendolo di Tommaso Natale. Per l'

Mafia : luce su omicidio Spatola - ad ordinarlo i boss Lo Piccolo (3) : (AdnKronos) - A strangolare con una corda l'uomo d’onore della famiglia di Tommaso Natale fu Andrea Adamo. Spatola, ha raccontato Antonino Pipitone che era presente all'omicidio, "non aveva la forza di stare neanche in piedi… era malato, aveva problemi di asma… aveva sempre il fiatone con l’asma… ol

Mafia : arresti Palermo - Cosa nostra progettava un omicidio : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - Il patteggiamento di una pena per Cosa nostra è un'onta difficilmente da cancellare. Anzi. Un'offesa che va punita con la morte di chi l'ha accettata. E la conferma è arrivata dall'operazione antiMafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 25 persone. La vittim

Mafia : omicidio Campisi - Cassazione conferma un ergastolo e 26 anni di carcere (2) : (AdnKronos) - Campisi venne ucciso il 6 novembre 1996 sul ponte Dirillo, che segna il confine tra la provincia di Ragusa e quella di Caltanissetta. L’omicidio venne commesso materialmente da Antonino Pitrolo, oggi collaboratore di giustizia, e da Giuseppe Buzzone, noto come 'Turi Cavolata', già cond

Mafia : omicidio Campisi - Cassazione conferma un ergastolo e 26 anni di carcere : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - Un ergastolo e quasi 26 anni di carcere, confermati dalla Cassazione, nei confronti di tre nisseni condannati dalla Corte d’assise d’appello di Catania, a vario titolo, per omicidio e tentato omicidio di Alfredo Campisi. I poliziotti della Squadra mobile di Caltanisset

Mafia - fatta luce su omicidio del 99 a Palermo : due arresti : I due sono ritenuti responsabili dell'omicidio di Felice Orlando, avvenuto il 17 novembre del 1999, all'interno della propria macelleria, nel quartiere Zen di Palermo

Mafia - carabinieri arrestano due persone per omicidio del '99 : Roma, 3 nov. (askanews) I carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 esponenti mafiosi: Vincenzo Pipitone, nato a Torretta il ...

Mafia : ha una storia con un carabiniere - il boss ordina omicidio della figlia : Palermo, 30 ott. (AdnKronos) - Una storia d'amore con un maresciallo dei carabinieri. Sarebbe stata questa la colpa della figlia del boss mafioso di Bagheria Pino Scaduto. Una 'colpa' tanto grande da spingere il padre, in carcere, ad ordinare il suo omicidio. E' uno dei particolari dell'operazione d

Palermo - blitz antiMafia a Bagheria : 16 arresti - Figlia boss ha relazione con Cc - lui ordina omicidio : "Tua sorella si è fatta sbirra" - "Tua sorella si è fatta sbirra", diceva il boss al figlio. Ma il giovane temeva di finire in carcere. "Io ho 30 anni e non mi consumo per lui", diceva ad un amico ...

Bagheria - boss ordina l’omicidio della figlia : “Ha relazione con un carabiniere”. 16 arresti in operazione antiMafia : Ai suoi aveva ordinato il gesto più feroce: l’omicidio della figlia. Perché la ragazza si era “fatta sbirra”: aveva conosciuto un giovane maresciallo dei carabinieri e aveva cominciato con lui una relazione. Che stava mettendo in crisi il clan mafioso di Bagheria, in provincia di Palermo. Il boss aveva deciso, ma il sicario doveva essere una persona fidata: l’altro figlio, il maschio. Che però temeva di finire in cella ed ...