Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso (2) : (AdnKronos) - "In particolare - scriveva nel suo libro Giovanni Grasso - viene segnalata una coincidenza piuttosto singolare. In un covo di Terza posizione, in via Monte Asolone, vengono rinvenuti nel 1982 due spezzoni di targhe. Il primo è costituito solo da due lettere: PA, la sigla di Palermo. L'

Mafia : omicidio Mattarella - dopo 38 anni Procura Palermo riapre inchiesta : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - La Procura di Palermo ha riaperto, a 38 anni di distanza dall'omicidio, l'inchiesta sull'uccisione di Piersanti Mattarella, l'ex Presidente della Regione siciliana, fratello del Capo dello Stato, Sergio. Gli inquirenti stanno effettuando una serie di nuovi accertamenti

L’inchiesta sulle stragi di Mafia - una farsa per B. & friends : Vista dalla lente deformante che restituisce l’immagine capovolta dei fatti, delle cause che li hanno determinati e degli effetti che produrranno, la riapertura del fascicolo a carico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’ Utri come possibili mandanti della stragi di mafia del 93, a seguito dell’intercettazione in carcere del boss Giuseppe Graviano, chiesta dalla procura di Firenze e ottenuta dal gip della stessa città e non da ...

Mafia : legale Dell'Utri - inchiesta inconsistente - Graviano sapeva di essere intercettato : Palermo, 31 ott. (AdnKronos) - L'apertura di un'inchiesta a Firenze sui mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, che vede nuovamente indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri "non porta nessun ulteriore supporto probatorio, la prova è inconsistente e non genuina", perché il boss Giusepp

Stragi di Mafia : Berlusconi e Dell’Utri indagati a Firenze nell’inchiesta sui mandanti occulti : Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri sono indagati dalla procura di Firenze per le Stragi di mafia del 1993. L’inchiesta riguarda i mandanti occulti degli attentati a Firenze, Roma e Milano e la procura del capoluogo toscano ha già ottenuto dal gip la riapertura del fascicolo chiuso nel 2011. I nuovi accertamenti della Direzione investigativa antimafia riguardano soprattutto le intercettazioni dei colloqui tenuti in carcere dal ...