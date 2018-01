Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - il giallo della targa in un libro di Giovanni Grasso : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Il ' giallo ' della targa rubata dai neofascisti per l' omicidio di Piersanti Mattarella , e che potrebbe portare alla riapertura dell' inchiesta sull'uccisione dell'ex Presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 a Palermo, era stato scovato dal giornalista G

L’inchiesta sulle stragi di Mafia - una farsa per B. & friends : Vista dalla lente deformante che restituisce l’immagine capovolta dei fatti, delle cause che li hanno determinati e degli effetti che produrranno, la riapertura del fascicolo a carico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’ Utri come possibili mandanti della stragi di mafia del 93, a seguito dell’intercettazione in carcere del boss Giuseppe Graviano, chiesta dalla procura di Firenze e ottenuta dal gip della stessa città e non da ...