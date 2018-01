Mafia | Catania | manifestazioni per ricordare il giornalista Giuseppe Fava 2

Mafia : Catania - manifestazioni per ricordare il giornalista Giuseppe Fava : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Oggi ricorre il 34esimo anniversario della morte di Giuseppe Fava , giornalista e scrittore, ucciso dalla Mafia a Catania la sera del 5 gennaio 1984. Alle 17, da piazza Roma, a Catania , il via alle manifestazioni promosse da associazioni e movimenti. Partirà il corteo de

Beneficenza a Catania con Associazione anti Mafia : Grande partecipazione a Catania per l’apericena di Beneficenza organizzato dall’ Associazione Nazionale antimafia Alfredo Agosta.

Pedofilia - prete arrestato a Catania : olio santo sui bambini - poi gli abusi. "Se parlate vi mando la Mafia " : Un sacerdote, Padre Pio Guidolin, è stato arrestato dai carabinieri a Catania per violenza sessuale aggravata su minori. I militari, su delega della Procura distrettuale, hanno eseguito nei...

Mafia e droga a Catania : 36 arresti nel quartiere Librino : Catania (askanews) - Maxi operazione antidroga nel popolare quartiere di Librino a Catania. In manette 36 persone, ritenute vicine al clan mafioso Santapaola e indagate per associazione per delinquere ...