Macron gela Erdogan sull' Europa | adesione alla Ue lontana

Gerusalemme capitale - Macron gela Netanyahu : Francia non segue Trump : La posizione della Francia era stata già espressa con il documento dei cinque Paesi Ue fra cui l’Italia che in sede Onu hanno espresso tutto il loro disappunto in un documento...

Netanyahu gela Macron : voi avete Parigi - noi Gerusalemme : Anche oggi in diverse città del mondo arabo si sono susseguite manifestazioni. A Beirut, la capitale del Libano, ci sono stati scontri violenti davanti all'ambasciata Usa tra manifestanti e polizia. ...

Macron a Netanyahu : "Congelare colonie" : 17.30 "Fare gesti coraggiosi verso i palestinesi per uscire dall'attuale impasse". E' l'appello del presidente francese Macron al premier israeliano Netanyahu, suo ospite all'Eliseo. "Israele congeli le colonie come gesto di fiducia", sugerisce, condannando però "ogni forma di attacco" contro Israele. "Il gesto di Trump mette in pericolo la pace". "Gerusalemme è la capitale di Israele da 3mila anni",dice Netanyahu.E al premier turco Erdogan ...