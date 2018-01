Ma il programma di Di Maio lo ha scritto Renzi? (Di venerdì 5 gennaio 2018) ... Dario Franceschini , di fronte a due proposte politiche di Di Maio: quella di istituire un ministero ad hoc sul turismo (per la cronaca l'Italia non l'ha avuto dal referendum abrogativo del 1993 al ... Leggi la notizia su thebird (Di venerdì 5 gennaio 2018) ... Dario Franceschini , di fronte a due proposte politiche di Di: quella di istituire un ministero ad hoc sul turismo (per la cronaca l'Italia non l'ha avuto dal referendum abrogativo del 1993 al ...

Le interviste del Mattino Di Maio : «Tagli - tasse - Europa ecco il programma dei 5Stelle» : Onorevole Luigi Di Maio, uno dei vostri cavalli di battaglia nelle misure economiche è il reddito di cittadinanza. Avete già spiegato che si tratta di portare i redditi a 780 euro per... : Onorevole Luigi Di, uno dei vostri cavalli di battaglia nelle misure economiche è il reddito di cittadinanza. Avete già spiegato che si tratta di portare i redditi a 780 euro per...

Beppe Grillo prepara il discorso di fine anno su principi e visione. A Luigi Di Maio il programma : Le regole per le candidature sono pronte con il via libera dei legali del Movimento 5 Stelle, che avrebbero scongiurato così possibili cause future. Saranno pubblicate a breve, quasi sicuramente i primi giorni di gennaio. Anche perché "intorno al 15 del prossimo mese le liste dovranno essere pronte", garantiscono fonti grilline che stanno seguendo questo inizio di campagna elettorale. L'idea è quella di presentare i ... : Le regole per le candidature sono pronte con il via libera dei legali del Movimento 5 Stelle, che avrebbero scongiurato così possibili cause future. Sarpubblicate a breve, quasi sicuramente i primi giorni di gennaio. Anche perché "intorno al 15 del prossimo mese le liste dovressere pronte", garantiscono fonti grilline che stseguendo questo inizio di campagna elettorale. L'idea è quella di presentare i ...

M5s - Di Maio : “Via la parola alleanze. Chiederemo la fiducia su convergenze programmatiche” : “La nostra idea è di presentare la nostra squadra di governo prima delle elezioni, la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone. Quindi sia chiaro, eliminiamo dal vocabolario le parole alleanza o coalizioni”. Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, a margine di un incontro con la Cna lombarda. “Ci saranno programmi per cambiare il ... : “La nostra idea è di presentare la nostra squadra di governo prima delle elezioni, la sera delle elezioni fare un appello a tutte le forze politiche per metterci insieme sui temi e non sugli scambi di poltrone. Quindi sia chiaro, eliminiamo dal vocabolario le parole alleanza o coalizioni”. Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di, a margine di un incontro con la Cna lombarda. “Ci saranno programmi per cambiare il ...

