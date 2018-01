: M5s, impossibile far cambiare idea a un grillino. Il loro è un atto di fede al guru - Cascavel47 : M5s, impossibile far cambiare idea a un grillino. Il loro è un atto di fede al guru - silviabest77 : M5s, impossibile far cambiare idea a un grillino. Il loro è un atto di fede al guru - antonioortore : I comuni in cui governa il M5S sono gli unici il cui bilancio ritorna dopo decenni in ATTIVO!!!! Sembrava impossibile eppure lo è! - AbatediTheleme : @GuidoCrosetto assolutamente impossibile. Come sempre sfugge che la forza del M5s è anche il suo limite. M5s non pu… - tecnica360 : Esperto, piattaforma M5S è business non democrazia: "Con informatica attuale impossibile… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2018) In un Paese normale certe cose non accadrebbero. Ma oramai viviamo in un contesto dove l’ignoranza, mista a tracotanza, ha preso il facile sopravvento. La rete non ha faltro che amplificare la grande percentuale di analfabeti funzionali presenti in Italia. Ossia, il 70% della popolazione (come stimava Tullio De Mauro) è incapace di ricostruire ciò che ha appena ascoltato, o letto, o guardato in tv e sul computer. Ed ecco che da questa semplice indagine statistica può facilmente spiegarsi la situazione politico-sociale in cui viviamo. Basta diffondere in rete una clamorosa bufala o una evidente fasulla promessa elettorale che migliaia e migliaia di persone ci cascano e ci credono. Ed è inutile provare a spiegarela realtà e magari le varie leggi collegate. E’perché proprio non capiscono e preferiscono fare undial proprio. Un mio caro amico diceva: ...