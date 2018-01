Luca Capuano | «Il linfoma di mia moglie | che non ha mai mollato»

: Ecco cosa hanno raccontato: - annapiera : Ecco cosa hanno raccontato: - annapiera : Ecco cosa hanno raccontato: - annapiera : Ecco cosa hanno raccontato: -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Non deve essere stato facile. Superare la malattia, certo. Ma anche poi dopo, parlarne., volto famoso della televisione per Le tre rose di Eva e Centovetrine, racconta il momento difficile che ha attraversato insieme alla sua compagna di vita da dieci anni, l’attrice Carlotta Lo Greco, 38.«Un anno fa a miaè stato diagnosticato un. Sono stati mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi; è stata travolta da una fatica che la teneva interi giorni a letto. Ma non ha mai». LEGGI ANCHEElena Santarelli: «Quando ti dicono che tuo figlio è malato» E lei: «Perché non volevo che i miei figli crescessero senza la madre». La coppia ha due figli, Matteo e Leonardo: «La mia più grande paura era lasciare soli loro due», ha raccontato a Grazia. Lui spiega ...