LIVE Fiorentina-Inter | anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA | 0-1 Viola

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. I viola pareggiano nel recupero con Simeone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter , anticipo della 20a giornata di Serie A. All’andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Icardi e ad un gol nel finale di Perisic. Ora però la situazione delle due squadre è profondamente diversa. Infatti l’Inter sta vivendo un momento di grande crisi e la vittoria manca ormai da un mese. Dall’altra parte i viola hanno invece ...

DIRETTA/ Fiorentina Inter (risultato LIVE 0-1) info streaming video e tv : Handanovic salva su Babacar! : DIRETTA Fiorentina Inter : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Franchi, valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:22:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Inter - anticipo 20a giornata Serie A 2018 in DIRETTA : 0-0. Inizia la rirpesa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Fiorentina-Inter , anticipo della 20a giornata di Serie A. All'andata i nerazzurri prevalsero con il netto risultato di 3-0, grazie ad una ...

Diretta/ Fiorentina Inter (risultato LIVE 0-1) info streaming video e tv : gol di Icardi! : Diretta Fiorentina Inter : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Franchi, valida per la ventesima giornata della Serie A(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 22:02:00 GMT)

LIVE Fiorentina-Inter 0-0 : streaming - diretta tv - highlights Video : Serie A, primo posticipo serale della ventesima giornata di campionato e prima del girone di ritorno. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita l'#Inter. Partita importantissima per entrambe le formazioni che hanno bisogno di punti per non perdere posizioni in classifica. I viola arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 con il Milan [Video], i nerazzurri dopo il pareggio a reti bianche con la Lazio [Video]. E' la ...