Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Milan e Roma pensano al futuro : Calciomercato, tutte le trattative di giovedì Nel giorno in cui la Juventus saluta ufficialmente Pjaca , che ha superato le visite mediche con lo Schalke (prestito secco), i bianconeri chiudono per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Real Madrid piomba su Icardi - Juventus su Bryan Cristante - Napoli in pressing per Aleix Vidal : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

Calciomercato Juventus - il LIVErpool blocca Emre Can : l’affare slitta a giugno : Calciomercato Juventus, il Liverpool blocca Emre Can: l’affare slitta a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, IL Liverpool blocca Emre CAN – Niente Emre Can per la Juventus, almeno a gennaio. Il Liverpool infatti pare abbia dato un deciso stop alla trattativa. Come riportato da SportMediaset, l’affare si farà ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA : Juve - è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri vicino alla panchina del Torino. Politano conteso da Inter - Roma e Napoli : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un ...

Calciomercato tutte le trattative di oggi LIVE : contatti Conte-Psg : Mercato al via: le trattative della prima giornata In attesa dei colpi di questo mercato di gennaio già si pensa al mercato di giugno, soprattutto per le panchine: il Psg torna su Antonio Conte . L'...

Calciomercato 2018 LIVE : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato 2017 LIVE - tutti gli affari ufficiali di gennaio : il tabellone delle 20 squadre di Serie A : Calciomercato 2017 LIVE, tutte le trattative ufficiali delle 20 squadre di Serie A: il tabellone completo con acquisti e cessioni Bentornato Calciomercato . Dal 3 gennaio fino alle ore 23 del 31 ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Pjaca ad un passo dallo Schalke 04 - per il Napoli torna di moda Ciciretti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Coutinho vicino al Barca - United su Dybala - la Juve vuole Emre Can - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : United su Dybala - la Juve vuole Emre Can - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...