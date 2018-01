Listini | Milano guida i rialzi in Europa

Borse - effetto Dow Jones sui Listini : Milano chiude a +2 - 8% con super Fca : L'economia americana corre: negli States gli enti di ricerca hanno rilevato una crescita al di sopra delle previsioni per l'occupazione del settore privato. A dicembre sono infatti stati creati 250.

Borsa : effetto Dow sui Listini - Milano chiude a +2 - 8% con super Fca : Gli osservatori ritengono che in tal caso anche la Banca centrale europea potrebbe rivedere la propria politica monetaria che per adesso e' ultra-espansiva. La moneta unica vale inoltre 136,15 yen (...

Milano zavorra gli altri Listini europei che chiudono in rosso : (Teleborsa) - Seduta di chiusura d'anno negativa per la Borsa di Milano , che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima ormai festivo, bassissimi scambi e ...

Riforma fiscale Usa spinge Listini Vecchio Continente - Milano +1 - 16% : Chiusura in territorio positivo per gli indici europei, che hanno salutato così l'approvazione della Riforma fiscale al Senato statunitense dello scorso week end. Buona apertura anche per gli indici ...

Buona la prima per i Listini europei. Milano sale con le banche : ... nelle intenzioni del Presidente Trump, dovrebbe accelerare ulteriormente la crescita della prima economia al mondo. Sembrano invece essere state bypassate le ultime novità sul Russiagate, anche se ...

Borsa : Powell spinge il dollaro - bene Listini Ue con Milano che chiude a +0 - 5% : Il successore di Janet Yellen ha parlato di economia Usa forte e di condizioni favorevoli alla conferma dell'atteso rialzo dei tassi a dicembre. Sulla scia di queste posizioni e di un giudizio di ...

Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri EuroListini : (Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà confermando l'impostazione positiva dell'avvio, seppur con guadagni contenuti. Il mood degli investitori è, infatti, ...

Borsa : settore auto tiene a galla i Listini - +0 - 2% Milano con Mediaset ok : Nonostante le incertezze indotte dalla crisi politica in Germania, dove Angela Merkel non riesce a dar vita alla nuova maggioranza di governo a due mesi dal voto, gli indici azionari viaggiano tutti ...

Giornata cauta per Milano e per i Listini europei : (Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori ...

EuroListini in territorio negativo. A Milano bene le banche : (Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, nonostante la BCE nel suo Bollettino mensile abbia confermato una crescita solida e generalizzata nell'area euro. ...

