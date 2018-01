L’Isola dei Famosi | Marcuzzi e De Martino come Gosling ed Emma Stone

Bianca Atzei : «AlL’Isola dei Famosi per farmi conoscere per quella che sono» : Per il consueto post di fine anno su Instagram, Bianca Atzei ha rivolto un pensiero non solo agli amici e ai fan, ma anche ai detrattori che l’hanno sempre ostacolata, quelli che «ti giudicano, ti criticano con leggerezza e, delle volte, con un pizzico di cattiveria». Gli stessi che, probabilmente, accoglieranno con sgomento la notizia che la stessa cantante comunica sul suo profilo social: quella di sbarcare all’Isola dei Famosi ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 per sfidare sé stessa : “Voglio riprendere in mano la mia vita” : La notizia di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 è rimbalzata in rete da qualche giorni, e ha già fatto discutere il mondo del web, diviso tra coloro che sicuramente tiferanno per la cantante milanese e coloro che invece non approvano la scelta di partecipare al reality di casa Mediaset. Bianca Atzei ha confermato la partecipazione alla prossima edizione de L'Isola, spiegando le motivazioni della propria scelta, che l'hanno spinta ad ...

Bianca Atzei : “Perché ho deciso di partecipare alL’Isola dei Famosi” : Bianca Atzei e il messaggio prima dell’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi Bianca Atzei parteciperà all’Isola dei Famosi 2018. A dare la notizia ci aveva pensato il settimanale Chi, lo scorso dicembre. Ora la cantante ha scelto di ufficializzare il tutto attraverso un post su Instagram. Dopo la fine della sua storia con Max […] L'articolo Bianca Atzei: “Perché ho deciso di partecipare all’Isola ...

EMMA MARRONE/ L’Isola - il nuovo singolo esce venerdì 5 gennaio 2018 : l’attesa dei fan : venerdì 5 gennaio 2018 arriva in radio "L'isola", il nuovo singolo di EMMA MARRONE che anticipa "Essere qui", il sesto disco della cantante che uscirà il 26 gennaio.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Daniele Bossari alL’Isola dei famosi? “Ecco cosa farà il vincitore del Gf Vip” : L’Isola dei Famosi 2018 sta per iniziare e si fanno sempre più numerose le indiscrezioni sul cast e sui partecipanti che prenderanno parte alla nuova edizione del

Grande Fratello 14 : Rebecca De Pasquale perde 25 chili e sogna L’Isola dei Famosi : Il Grande pubblico l’ha conosciuta nel 2015 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, ma oggi Rebecca De Pasquale è cambiata, ha perso 25 chili senza ricorrere alla chirurgia ed è tornata ad amarsi. Quel che manca però è un lavoro, ed è per questo che dalle pagine de Il Mattino, come riporta Fanpage, lancia un appello per entrare nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi: È il terzo anno consecutivo che mi viene ...

Luca Onestini e Raffaello Tonon verso L’Isola dei Famosi : Gli Oneston all’Isola dei Famosi: Luca Onestini e Raffaello Tonon colpiscono ancora Gli Oneston, la coppia formata dagli amici Luca Onestini e Raffaello Tonon, ha fatto breccia nel cuore del pubblico al Grande Fratello Vip. Mediaset lo ha capito bene e, secondo quanto fa sapere Novella 2000, è pronta a sfruttare appieno questo legame. In […] L'articolo Luca Onestini e Raffaello Tonon verso l’Isola dei Famosi proviene da Gossip ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 - naufraga su Canale 5 dopo il Festival di Sanremo e Tale e Quale Show : Sembra quasi ufficiale la presenza di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018. La cantante milanese potrebbe entrare a far parte del cast del reality Show, che partirà il 22 gennaio su Canale Cinque. La voce si è diffusa nelle ultime ore sul web, dovuta all'annuncio sui social da parte dell'autore Gabriele Parpiglia. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi si terrà in Honduras, e prevede nel cast anche la cantante Bianca Atzei. Il cast del ...

“L’Isola dei famosi 2018 strizza l’occhio a “Grade Fratello” con “Saranno isolani”. Stefano De Martino l’inviato. : Torna L’isola dei famosi, a partire da lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata su Canale5. Dopo i record di ascolto di Grande Fratello Vip si strizza l’occhio sul meccanismo di quest’ultimo, in una preisola denominata Saranno Isolani per eleggere un concorrente tra diversi nip che parteciperà al reality. L’isola dei famosi 2018 | Stefano […] L'articolo “L’Isola dei famosi 2018 strizza l’occhio ...

Stefano De Martino lascia Amici per L’Isola dei famosi : Stefano De Martino sarà l’inviato dell’Isola dei famosi 2018 a dare la certezza della notizia è durante l’ultima puntata dell’anno di ‘Amici’. L’annuncio l’ha fatto da Maria de Filippi mentre scorrevano i titoli di coda del programma, ha voluto dedicare qualche minuto al ballerino. “Stefano va a fare l’inviato del’Isola, in bocca al lupo da tutti noi. Il modo migliore per salutarti è farti ballare con Elena” ha detto la conduttrice mentre il ...

L’Isola dei famosi-#SarannoIsolani dall'8 gennaio su Mediaset on Demand e sul web : schede dei 10 concorrenti - 1 andrà in Honduras : Lunedì 8 gennaio, in esclusiva su Mediaset on Demand e sul sito ufficiale www.isola.Mediaset.it, parte un esperimento totalmente inedito: L’Isola dei famosi-#SarannoIsolani, 8 puntate con protagonisti 10 concorrenti non famosi.Tra questi il pubblico, attraverso il voto online, ne sceglierà 3 che partiranno per l’Honduras. Nel corso della prima diretta su Canale 5, in onda lunedì 22 gennaio, Alessia Marcuzzi decreterà il vincitore che, ...