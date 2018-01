L’Isis minaccia anche Hamas | “Ha tradito la sua gente | è colpa sua se Gerusalemme è stata

: L’Isis minaccia anche Hamas: “Ha tradito la sua gente, è colpa sua se Gerusalemme stata è riconosciuta capitale… - Cascavel47 : L’Isis minaccia anche Hamas: “Ha tradito la sua gente, è colpa sua se Gerusalemme stata è riconosciuta capitale… - rossimo90 : RT @EnergiaOltre: #Petrolio #Libia: Nel 2007 era stata elaborata una strategia per il #gas che comprendeva l’estensione della rete nazional… - massimobalestr1 : RT @EnergiaOltre: #Petrolio #Libia: Nel 2007 era stata elaborata una strategia per il #gas che comprendeva l’estensione della rete nazional… - EnergiaOltre : #Petrolio #Libia: Nel 2007 era stata elaborata una strategia per il #gas che comprendeva l’estensione della rete na… - PaoloGrazioso : RT @ArsenaleKappa: L’ISIS minaccia Napoli. Arsenale Kappa vi mostra in esclusiva le più terrificanti. QUI: -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Lo Stato Islamico, per la precisione Wilayat al-Sinai, il suo braccio nella Penisola del Sinai, torna a uccidere in video. Questa volta, però, lo fa lanciando la sfida a un nuovo e inaspettato nemico nella scena mediorientale:, il gruppo islamista palestinese che dal 2006 mantiene la propria leadership sulla Striscia di Gaza. Nei 22 minuti di filmato diffusi sui canali di propaganda Isis, il miliziano delle bandiere nere, capelli lunghi, dishdasha bianca e turbante nero, si rivolge al popolo palestinese incitandolo a colpire con ogni mezzo il movimento islamista colpevole, a suo dire, di averla propriae non aver fatto niente per prevenire il riconoscimento dicome capitale d’Israele da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Messaggio, quello dei sostenitori del Califfato, che potrebbe creare ulteriore caos nella Striscia di Gaza e nel ...