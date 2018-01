L’Inter si conferma brutta ed anche questa volta si salva grazie ad Icardi | la Fiorentina

Juventus - l’esclusione che fa rumore non è quella di Dybala : ‘caso’ confermato anche contro L’Inter : La giornata del campionato di Serie A ha regalato il big match tra Juventus ed Inter, una partita tra due squadre in forma che però non hanno regalato grande spettacolo, la squadra di Allegri ha provato a tenere il pallino del gioco. Alla fine la partita si è chiusa sul punteggio di 0-0, un risultato che può essere considerato giusto per quello che si visto in campo, prova di maturità superata per gli uomini di Luciano Spalletti. La notizia che ...