L' Inter si affida a Raiola per accontentare Spalletti | c' è anche un piano B

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Sono iniziate le grandi manovre del calciomercato invernale, dove molti club sperano in qualche colpo a sorpresa per rinforzare la propria squadra. E' il casodell', che in estate ha consegnato una squadra non completa a Lucianoe che ora ne sta pagando le conseguenze con un solo gol in 5 partite. Involuzione che ha allontanato la squadra nerazzurra dalla vetta -7 dal Napoli e -5 dalla Juventus. Le prossime due partite saranno contro Fiorentina e Roma, gare assolutamente da non sbagliare per non perdereil 4 posto, l'ultimo rimasto per un piazzamento in Champions League. L'torna a fare affari con Mino? Walter Sabatini e Piero Ausilio sono alla ricerca di un forte trequartista per risolvere il problema del gol. Tra i candidati ci sono Javier Pastore del Paris Saint-Germain e Henrikh #mkhitaryan del Mster United. Proprio per ...