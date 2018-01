L' indiscrezione | Cecchi Gori prima di stare male era col marito della Carlucci | voleva

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Vittoriosta meglio, dopo il ricovero il giorno di Natale per un'ischemia cerebrale con complicazioni cardiache, l'imprenditore è fuori pericolo.Il settimanale Novella 2000 ha così ricostruito quelle che sono state le ultime ore di Vittoriodel ricovero in ospedale e ha rivelato un retroscena esclusivo. Ecco tutti i dettagli. Era il 24 pomeriggio, al bar Ciampini di piazza San Lorenzo in Lucina (Roma), il produttore cinematografico era seduto al tavolino in compagnia di un suo amico medico e deldi Milly. E qui arriva l'."Milly- scrive il settimanale Novella 2000 -convincerea partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e aveva mandato il, amico di Vittorio, in avanscoperta. Ma mentre stavano discutendo, si è avvicinato un amico in comune, docente del ...