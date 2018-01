: Trump, pubblicato il libro-scandalo. Il presidente: "Testo fraudolento". Wolff: "Alla Casa Bianca d… - aderenzis1 : Trump, pubblicato il libro-scandalo. Il presidente: "Testo fraudolento". Wolff: "Alla Casa Bianca d… - reggiosera : Trump, pubblicato il libro-scandalo. Il presidente: "Tutto inventato" - solonews1011 : RT @RaiNews: Monta la polemica sul libro che mette alla gogna #Trump #FireAndFury. Il presidente e i suoi avvocati avevano diffidato dalla… - avv_ronsisvalle : RT @RaiNews: Monta la polemica sul libro che mette alla gogna #Trump #FireAndFury. Il presidente e i suoi avvocati avevano diffidato dalla… - sreyyazdemir : RT @RaiNews: Monta la polemica sul libro che mette alla gogna #Trump #FireAndFury. Il presidente e i suoi avvocati avevano diffidato dalla… -

"Non ho mai autorizzato nessun accesso alla Casa Bianca e anzi ho cacciato più volte l'autore di quelfraudolento. Non ho mai parlato con lui e ilè pieno di menzogne e fonti inesistenti". E' il tweet disuldisul Russiagate. "Certo che ho parlato col presidenteha replicatoattraverso la Nbcci ho parlato per almeno tre ore".E rivela l'aria dentro la Casa Bianca:"Per le persone che lo circondanonon può governare,è un bimbo che ha bisono di gratificazioni immediata.Un idiota".(Di venerdì 5 gennaio 2018)