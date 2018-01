L'euro consolida aspettando la BCE. L'inflazione inserisce la retromarcia : A mettere pressione alL'eurotower, sono le ultime indicazioni macroeconomiche che hanno mostrato un rafforzamento in atto dell'economia.

euro in consolidamento con crescere attese politica a sorpresa Bce : ... sulla possibilità che la Bce inizi a ritirare la sua politica di stimolo prima di quanto previsto, sulla scia di un rafforzamento dell'economia.

Forex - l'euro consolida la soglia di 1 - 20 dollari : (Teleborsa) - l'euro consolida i guadagni nei confronti del biglietto verde e staziona solidamente sulla soglia degli 1,20 dollari. Dalle minute della riunione di dicembre della Fed, è emerso che la ...

euro consolida massimi triennali su dollaro. Spinge indice Pmi : Roma, 2 gen. (askanews) Sul mercato dei cambi l'Euro si consolida nell'area di massimo triennale sul dollaro. La moneta unica viene scambiata a 1,2047 dopo un picco fino a 1,2081. La spinta, oltre che ...

Giunta approva aggiornamento al Bilancio Consolidato 2016. Utile di gruppo sale da 64 a 577 milioni di euro : La Giunta Capitolina ha approvato l’aggiornamento al Bilancio Consolidato 2016 di Roma Capitale, già licenziato dall’Assemblea Capitolina il 29 settembre scorso. La nuova proposta di delibera, che tornerà in aula per il via libera definitivo, registra l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie reciproche tra il Campidoglio e le sue principali società partecipate, Ama e Atac, […] L'articolo Giunta approva ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - in Borsa si consolida sopra i 3 - 9 euro (oggi - 27 dicembre) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps, in Borsa chiude in rialzo e si consolida sopra quota 3,9 euro. La nota dell'Associazione Pietra Serena. Ultime notizie live di oggi 27 dicembre 2017(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:31:00 GMT)

Un’astrofisica italiana vince il Consolidator Grant del Consiglio europeo delle Ricerche : Michela Mapelli, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e full professor all’Università di Innsbruck in Austria, è la vincitrice di un Consolidator Grant, ovvero un finanziamento di circa due milioni di euro, per la sua proposta di ricerca DEMOBLACK dedicata allo studio della formazione di sistemi binari di buchi neri. Michela Mapelli, che ha scelto come sede per la sua attività di ricerca l’Osservatorio Astronomico di Padova ...

FS Italiane - Mazzoncini : "l'expertise del Gruppo in europa è già un dato di fatto consolidato" : (Teleborsa) - 'L'expertise del Gruppo FS Italiane nel mercato ferroviario europeo è già un dato di fatto consolidato. Siamo il primo Gruppo in Italia e in Grecia, il secondo in Germania e siamo già ...

Dalla Regione 800mila euro per il consolidamento del costone orientale : ...dichiarato D'Alfonso - a valere su risorse sia statali che regionali ai Comuni su cui incombe il rischio idrogeologico sia rispetto ad abitazioni che a nuclei fortemente vitali per la nostra economia.