Leon | ' Addio Kazan' | Perugia o | a sorpresa | Modena nel suo futuro?

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Il fortissimo giocatore di passaporto polacco, ma di origini cubane, Wilfredoha fatto il primo passo verso un possibilein Superlega. Infatti le ultime notizie di volleymercato parlano di un incontro avvenuto con i dirigenti della sua attuale squadra russa, lo Zenit, durante il quale è venuta fuori la voglia del giocatore di non proseguire la sua avventura sportiva nella squadra Campione del Mondo. Non sono state ancora rilasciate dichiarazioni ufficiali per quanto riguarda il suo, né dal suo entourage né tantomeno dal club russo, ma ovviamente per trovarsi davanti un comunicato ufficiale i tempi non sono maturi: la stagione è ancora lunga e nessuno vuole parlare di mercato fino a che non cadrà l'ultima palla. Le alternative per uno dei giocatori più forti del mondo ovviamente non mancano, ma sembra proprio che le sirene più concrete e importanti possano ...