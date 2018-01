League of Legends ritrova un noto streamer | ban a vita revocato da Riot

ESL Italia Championship : il 16 ed il 17 Dicembre a Torino vanno in scena le finali di League of Legends e Rainbow Six Siege : Il 16 ed il 17 Dicembre al Torino Xmas Comics & Games andranno in scena le finali di League of Legends e Rainbow Six: Siege dell’ESL Italia Championship, il campionato Italiano targato ESL organizzato da ProGaming Italia in collaborazione con Asus ed Intel, a chiusura della stagione invernale iniziata il 10 Ottobre. Ad aprire le danze giorno 16, alle 11, sarà il torneo di League of Legends che vedrà impegnati nella Landa degli ...