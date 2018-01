Le tre rose di Eva 4 Il finale di stagione | ascolti al 13 9% di share

Le tre rose di Eva - Luca Capuano e la malattia della moglie Carlotta Lo Greco : ‘Mesi di dolore’ : Luca Capuano , amato volto del piccolo schermo, noto al grande pubblico per aver preso parte alla soap Centovetrine e alla fiction Le tre rose di Eva, ha rivelato al settimanale Grazia il dramma che lui e la moglie Carlotta Lo Greco , anche lei attrice, si sono trovati a vivere nel 2017. A inizio anno, infatti, alla donna fu diagnosticato un tumore tra il cuore e la pleura. Carlotta , che in Centovetrine presta il volto a Bianca De Gregorio, ha ...

Fiat Chrysler prosegue la corsa - nuovo picco storico ol tre 17 euro : Vigoroso rialzo per Fiat Chrysler , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%. Il titolo del gruppo automobilistico continua a registrare nuovi record storici: ...

Ascolti tv ieri - Meraviglie vs Le tre rose di Eva | Auditel 4 gennaio : La prima puntata di ‘ Meraviglie ’, il documentario di Rai 1 condotto da Alberto Angela, ha totalizzato la miglior percentuale di share ieri sera? Come si è “piazzata” in termini di Ascolti tv la serie tv mediaset ‘le tre rose di eva’? Scopriamolo assieme continuando a leggere i dati Auditel della giornata di ieri , 4 gennaio 2018. Ascolti tv 4 gennaio 2018 Rai 1. Il ‘cenacolo’ di Leonardo Da Vinci, ...

Le tre rose di Eva Cinque : confermata o eliminata? Video : La quarta stagione della famosissima serie TV prodotta da Endemol Shine in collaborazione con Mediaset sta ottenendo un discreto successo, che tocca una media di poco più di 3.000.000 di spettatori. Tali ascolti non hanno sicuramente soddisfatto le aspettative della rete ammiraglia Mediaset che, con il ritorno clamoroso della protagonista Aurora, si aspettava un consenso positivo da parte degli appassionati. Quest'ultimi, sui social, si mostrano ...

Le tre rose di Eva 5 non ci sarà? Gli indizi pro e contro e l’addio di Giorgia Wurth : Quello pubblicato da Giorgia Wurth sembra essere un vero e proprio addio che potrebbe confermare il fatto che Le Tre Rose di Eva 5 non ci sarà. Gli ascolti tv non sono stati dei migliori in queste settimane e anche se il ritorno alle origini aveva fatto ben sperare all'inizio, tutto è scemato di puntata in puntata. Il finale de Le Tre Rose di Eva 4 ha svelato finalmente l'identità di Cristina ovvero Ada, figlia di Cristina ex amante di ...