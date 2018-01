Le serie tv da vedere a gennaio

serie A - 20esima giornata : dove vedere Fiorentina-Inter in Tv e in streaming : L’incontro che apre la prima giornata di ritorno è certamente uno dei più interessanti: all’Artemio Franchi si sfidano infatti Fiorentina e Inter. La sfida è in programma venerdì 5 gennaio con fischio d’inizio alle 20.45. All’andata disputata a San Siro erano stati i nerazzurri a prevalere con il sonante punteggio di 3-0. dove vedere Fiorentina-Inter […] L'articolo Serie A, 20esima giornata: dove vedere ...

5 serie animate (anche per adulti) da vedere in streaming : Se le feste accendono anche in voi voglia di animazione, ecco qualche consiglio su serie animate adatte a un pubblico maturo da vedere in streaming

5 serie tv che vorremmo vedere nel 2018 : Il 2018 è appena iniziato e da qui alla sua fine probabilmente ci ingozzeremo di nuove puntate delle nostre serie tv preferite, nuove proposte e magari qualche recupero degli anni passati. In gran parte sappiamo già cosa ci aspetta sul fronte delle novità, ma concedeteci il lusso di immaginare qualcosa che ancora non esiste che magari potrebbe spuntare fuori, o almeno venire annunciato, entro l’arco dell’anno. Perché se c’è una cosa a cui non ...

Inter-Lazio - dove vedere la partita di serie A in tv e in streaming : Inter-Lazio (diretta dalle 18) è il big match della 19esima giornata di Serie A (qui tutte le partite in...

Netflix serie TV Da Vedere Assolutamente – Gennaio 2018 : Hai appena fatto l’abbonamento a Netflix? Sei nuovo su Netflix? Ecco le Serie tv che devi Assolutamente Vedere, le migliori del 2017! Netflix Serie tv migliori Anche tu hai attivato un abbonamento su Netflix per guardare film e Serie tv in streaming? Ti sei fatto travolgere dalla moda del momento e non riesci più ad uscire dal tunnel […]

Dove vedere Roma - Sassuolo - diretta tv e live streaming serie A oggi 30 dicembre : Notizie sul tema Dove vedere Fiorentina-Milan, diretta tv e streaming gratis oggi 30 dicembre 2017 Speciale SN: Quanto i portieri contribuiscono alla costruzione della manovra offensiva? Alisson è ...

Dove vedere Roma - Sassuolo - diretta tv e live streaming serie A oggi 30/12 : ... chi, invece, ha sottoscritto un contratto Mediaset potrà seguire la partita sul canale Premium Sport 2. La diretta sarà disponibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone sfruttando i ...

serie A - 19esima giornata : dove vedere Fiorentina-Milan in Tv e in streaming : L’ultimo lunch match del 2017 si disputa all’Artemio Franchi dove la Fiorentina ospita il Milan, reduce dall’importantissima vittoria nel derby che ha regalato agli uomini di Gattuso la semifinale di Coppa Italia. I rossoneri hanno la necessità di inanellare una Serie di risultati positivi per risalire in classifica in campionato, ma i toscani non sono […] L'articolo Serie A, 19esima giornata: dove vedere Fiorentina-Milan ...

Dove vedere Crotone-Napoli - diretta tv e live streaming serie A oggi 29/12 : La partita potrà essere seguita anche in streaming grazie ai servizi Sky Go e Premium Play. Notizie sul tema Probabili formazioni Crotone-Napoli : Sarri rilancia Maggio, ancora dubbi per Zenga Napoli,...

serie A - 19esima giornata : dove vedere Inter-Lazio in Tv e in streaming : Siamo arrivati alla giornata con cui si conclude il girone di andata e che stabilirà quale sarà la squadra che conquisterà il titolo di campione di inverno. Fino a qualche settimana fa l’Inter sembrava essere favorita, ma le ultime sconfitte rimediate contro Udinese e Sassuolo hanno allontanato i nerazzurri dalla testa della classifica. La formazione […] L'articolo Serie A, 19esima giornata: dove vedere Inter-Lazio in Tv e in ...

Diretta Crotone - Napoli dove vedere in televisione e streaming gratis serie A - : Crotone-Napoli sarà l'anticipo dell'ultimo turno del girone d'andata della Serie A. Ecco dove vedere il match in televisione e in streaming gratis

Diretta Perugia - Empoli dove vedere in tv e streaming gratis serie B - : Diretta Perugia-Empoli, il match valido per la 21a giornata del campionato di Serie B, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match di oggi 28 dicembre 2017

Diretta Palermo - Salernitana dove vedere in tv e streaming gratis serie B - : Diretta Palermo-Salernitana, il match valido per la 21a giornata del campionato di Serie B, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match di oggi 28 dicembre 2017

Diretta Foggia - Frosinone dove vedere in televisione e streaming gratis serie B - : Foggia-Frosinone è uno dei match del turno di Serie B. Ecco dove vedere la partita in televisione e in streaming gratis