Le ore di riposo della badante? ecco una sentenza che da giustizia al lavoratore

BADANTI/ Le spettano 11 ore di riposo giornaliere : la sentenza della Cassazione : BADANTI, la Corte di Cassazione ha dichiarato che le 11 ore di riposo debbano essere continuative durante l'arco della giornata.

Anziano esce dalla casa di riposo e muore di freddo : la Procura apre un fascicolo : È stato aperto un fascicolo sulla morte di un uomo di 78 anni, trovato in fin di vita lo scorso 29 novembre in un prato vicino ad una casa di risposo di Colonna, comune alle porte di Roma, e deceduto poco...

Truffa casa riposo - arresto ex assessore : BARI, 15 DIC - Avrebbero gonfiato i costi dei lavori di ristrutturazione della casa di riposo "Sant'Anna" di Noci (Bari), ente ecclesiastico con sede a Roma, ottenendo tramite la Regione Puglia fondi ...

Trapani : Casa riposo degli orrori - anziani avevano il terrore di denunciare maltrattamenti (3) : (AdnKronos) - Due operatori, senza sapere di essere ascoltati dalle cimici, parlando di una povera anziana incontinente che continuava a sporcarsi dicono: "Come si deve fare con questa pazza? Gli si mette un tappo nel culo". E l'altro: "Io oggi non gli do da mangiare, per me può morire". In un altro

Quelle 11 ore di riposo che tolgono il sonno a medici e infermieri : Giusto due anni fa, a novembre del 2015, la questione infiammò il mondo della sanità, con agitazioni e scioperi di medici e infermieri. Il tentativo di risolverla è stato fatto...

Muore in casa di riposo : due arresti : 22.12 Abbandono di incapace e omicidio. Queste le accuse nei confronti del responsabile legale e del direttore di fatto di una residenza sanitaria assistenziale di Comano (Massa Carrara). I due sono stati arrestati: misure cautelari ai domiciliari eseguiti dai carabinieri del Nas di Livorno e quelli del Comando provinciale di Massa. Il caso risale al 2016: nella notte tra l'8 e il 9 novembre venne trovato il corpo di una donna che sarebbe ...

Anziana morta in una casa di riposo : arrestato il direttore - è accusato di omicidio : Anziana morta in una casa di riposo: arrestato il direttore, è accusato di omicidio L’uomo – secondo l’accusa – non avrebbe predisposto misure di sicurezza adeguate a prevenire che l’Anziana cadesse da un balcone della casa di riposo morendo.Continua a leggere L’uomo – secondo l’accusa – non avrebbe predisposto misure di sicurezza adeguate a prevenire […] L'articolo Anziana morta in una ...