Le métier de la critique | Decadentismo | Crepuscolarismo e Futurismo | fra arte e

Le mètier de la critique : la metafisica della potentia in François Zourabichvili : Nel panorama della filosofia contemporanea, la figura di François Zourabichvili (1965-2006), nonostante la breve durata della sua parabola esistenziale ed intellettuale – prematuramente interrotta per il suicidio dell’autore – da alcuni anni comincia ad essere riconosciuta, anche al di là dei confini francesi, come un unicum, paragonabile per eccezionalità alla figura del nostro Carlo Michelstaedter […]