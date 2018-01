: Lavoro: Unicredit assume personale in tutta Italia - BPirografia : Lavoro: Unicredit assume personale in tutta Italia - Unifortunato : Tra le opportunità di lavoro in Italia, promosse dall'ufficio placement Unifortunato, segnaliamo l'offerta su... - annaone : Agente in Attività Finanziaria Unicredit My Agents - MARTEDEGANIP : RT @ValeMameli: IsayData e la Israel Connection dietro ai falsi tweet dei #terremotati E chissà perché quando serve il "lavoro sporco" come… - SaggioYogurt : RT @ValeMameli: IsayData e la Israel Connection dietro ai falsi tweet dei #terremotati E chissà perché quando serve il "lavoro sporco" come… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Lavorare in Banca fa gola a molti professionisti o aspiranti tali, unche da sicurezza sia a livello economico che di continuità., è un Istituto di credito solido presente, oltre che in, anche in altri 16 Paesi Europei si sta espandendo ancora di più, per questo motivo cerca nuovoda adibire a diverse mansioni lavorative. Vediamo quali sono e come candidarsi.: lavora con noi Al momentocercaper le filiali di diverse cittàne con le seguenti mansioni: Debt Origination Italy a Milano Equity Capital Markets Italy sede di Milano Assistenza Clienti Addetto alla consulenza per le filiali di Bologna,Modena e Torino Product Manager Investing a Milano Global Transaction Banking Milano Consulenteper le filiali di Cologno Monzese, Torino, Verona, Napoli e Roma I candidati devono aver conseguito la laurea in materie ...