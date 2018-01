L'attrice di Centovetrine : Un anno fa ho scoperto di avere un tumore tra il cuore e la pleura : Carlotta Lo Greco e Luca Capuano raccontano per la prima volta il calvario che hanno dovuto affrontare nell'ultimo anno. Era l'inizio del 2017 quando all'attrice di Centovetrine fu diagnosticato un tumore tra il cuore e la pleura. Carlotta Lo Greco, conosciuta ai più per il ruolo di Bianca De Gregorio nella soap Centovetrine, non ha mai voluto parlare di quel momento così difficile della sua vita. E ora ha deciso di farlo per la ...