Lady Gaga | Jovanotti | Bob Dylan | Guns e altri concerti da non perdere nel 2018

Ospiti dei Grammy Awards 2018 - da Lady Gaga a P!nk i primi performer confermati per la cerimonia del 28 gennaio : La CBS ha ufficializzato la lista degli Ospiti dei Grammy Awards 2018, chiamati ad esibirsi sul palco durante la cerimonia di premiazione a New York: Lady Gaga, P!nk, Childish Gambino e Little Big Town sono i primi nomi confermati dall'emittente che trasmetterà la serata dedicata all'assegnazione dei premi musicali più ambiti al mondo, i celebri grammofoni d'oro. Anche Patti Lupone e Ben Platt prenderanno parte alla cerimonia, ma con un video ...

Grammy Awards 2018 : Lady Gaga e Pink si esibiranno alla cerimonia di premiazione : Sono stati annunciati i performer che renderanno unica l’edizione 2018 dei Grammy Awards e tra loro ci sono anche Lady Gaga e Pink! Per puro caso, entrambe le cantanti sono state nominate 19 volte ai premi più prestigiosi della musica: Stefani Germanotta ne ha portati a casa sei, Alecia Moore ne ha vinti tre. Non solo, tutte e due sono in nomination quest’anno contendendosi il trofeo di Best Pop Solo Performance. Gaga è ...

I tour che hanno incassato di più nel 2017 - la top20 dagli U2 ai Coldplay - da Lady Gaga ad Ariana Grande : I tour che hanno incassato di più nel 2017 a livello globale sono ancora una volta quelli delle grandi rockband internazionali: il primato in classifica non poteva che spettare agli U2 col loro The Joshua Tree tour celebrativo del trentennale dell'omonimo album, passato anche dall'Italia con due date allo stadio Olimpico di Roma. Ad incoronare quello di Bono e soci come il leader dei tour che hanno incassato di più nel 2017 è Pollstar nella ...

Lady Gaga - Joanne | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Lady Gaga, Joanne: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Lady Gaga è Joanne: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il singolo “Joanne” è il cuore pulsante di un album-omaggio rivolto alle origini della cantautrice e musicista di New York City, […]

Audio - testo e traduzione di Joanne di Lady Gaga - in radio in Italia il singolo dedicato alla zia prima del concerto di Milano : Arriva in rotazione radiofonica sulle emittenti nazionali Italiane Joanne di Lady Gaga: annunciato come singolo soltanto qui in Italia, in vista del prossimo concerto milanese ma probabilmente anche come test prima di un possibile lancio di tutto il mondo, il brano tratto dall'omonimo ultimo album in studio della poptar newyorkese è certamente uno dei più iconici del disco nonché, nella sua semplicità chitarra e voce, uno dei migliori in ...

Lady Gaga ha annunciato una serie di 74 concerti a Las Vegas : La cantante americana Lady Gaga ha annunciato una serie di 74 concerti al teatro del Park MGM, un parco di Las Vegas di proprietà dell’hotel e casinò Metro-Goldwyn-Mayer: cominceranno nel dicembre del 2018 e secondo i media americani frutteranno alla cantante The post Lady Gaga ha annunciato una serie di 74 concerti a Las Vegas appeared first on Il Post.

Lady Gaga ad un anno di distanza dall’uscita del quinto album in studio torna con “Joanne” : Ad un anno di distanza dall’uscita del quinto album in studio di Lady Gaga ‘JOANNE’, da questo venerdì sarà disponibile per la rotazione radiofonica l’omonimo singolo scritto da Gaga e Mark Ronson, tra i produttori del disco certificato Oro in Italia. Il singolo “Joanne” è il cuore pulsante di un album-omaggio rivolto alle origini della cantautrice e musicista di New York City, il cui filo conduttore è proprio in Joanne, la zia paterna scomparsa ...

Lady Gaga : confermata la sua residency (milionaria) a Las Vegas : È tutto vero: Lady Gaga ha confermato la sua prossima residency a Las Vegas! Si tratta di un ingaggio di due anni, durante i quali la pop star si esibirà sul palco del Park Theater, a partire da dicembre 2018. [arc id=”8080e280-1fbf-11e3-8a73-0026b9414f30″] "È stato il mio sogno di una vita essere una ragazza di Las Vegas, sono così piena di gioia!" ha ...

Lady Gaga : presto arriveranno sul mercato i suoi vini? : Anche se, essendo Lady Gaga una delle star più ricche al mondo, potrebbe avere in mente un progetto ben più ambizioso: un'etichetta da commercializzare in tutto il Paese. Del resto, già lo scorso ...

Lady Gaga omaggia la zia scomparsa con Joanne Trattoria - la prima linea di vini del ristorante di famiglia : L'era di Joanne è stata certamente quella in cui Lady Gaga si è messa più a nudo, musicalmente e umanamente: con un disco che è sostanzialmente un grande omaggio alle sue radici, alla sua famiglia di immigrati italoamericani e alla zia scomparsa appena diciannovenne per il lupus, la popstar newyorchese ha consegnato al mercato il suo progetto discografico più personale. Il nome di Joanne lo porta anche tatuato su un braccio, così come ...

Bradley Cooper e Lady Gaga musicisti nella prima foto di A star is born: ROMA – Bradley Cooper e Lady Gaga musicisti nella prima immagine tratta dal film A star is born. In italiano È nata una stella. In entrambi i casi, la pellicola che segna il debutto da regista di Cooper. A pubblicarla è Entertainment Weekly. Nei cinema a maggio 2018, A star is born

Lady Gaga sexy in tuta da lavoro per aiutare le vittime dell'uragano : Dopo un periodo di recupero in ospedale, dove è stata curata da un team di medici esperti, Lady Gaga è pronta a tornare sui palchi di tutto il mondo e a farci tremare con la sua irrefrenabile voglia ...