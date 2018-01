LA SPOSA CADAVERE Su Italia 1 il film d' animazione di Tim Burton oggi | 5 gennaio 2018

La SPOSA CADAVERE - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : La Sposa Cadavere è il film in onda stasera in tv venerdì 5 gennaio 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 23:50. Pellicola in stop-motion diretta da Tim Burton e Mike Johnson con le voci Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV La Sposa Cadavere, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Corpse Bride DATA ...