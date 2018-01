La sfida della costituzione italiana : Il settantesimo anniversario della nostra carta sta trascorrendo senza alcunché di significativo. Ma quel testo è una sfida ancora aperta, e un’eredità felice. Leggi

LIVE Pagelle Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

Dakar 2018 - i favoriti tra i camion : Federico Vilagra sfida i russi della Kamaz - dominatori della categoria : La 40^esima edizione della Dakar, il rally raid più famoso del mondo, prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di navigazione degli ...

LIVE Pagelle Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

A Capodanno in diecimila sfidano il mare d'Olanda alla ricerca della fortuna perduta : Capodanno bagnato, anno fortunato. Per assicurarsi 365 giorni di buona sorte, in Olanda ogni primo dell'anno si sfidano le gelide acque del mare del Nord. Ci sono più di duecento posti nei Paesi Bassi ...

Napoli - la sfida delle babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

La sfida delle babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

Napoli - la sfida della babygang : vandalizzata l'opera di Iodice nella Galleria Umberto I : 'L'albero dei desideri di Natale è rimasto al suo posto, ma le babygang hanno preso di mira la scultura in legno che l'artista Salvatore Iodice aveva donato alla città affiancandola all'abete ...

I migranti che sfidano la morte sulle nevi della Valsusa : Da Bardonecchia (Torino)Riccardo stringe la trasmittente nella mano guantata, lo sguardo rivolto alla montagna contro il cielo azzurro: “Ricevuto. Sei persone in difficoltà? Stiamo arrivando.” I ragazzi del soccorso alpino saltano rapidi a bordo del gatto delle nevi, sci e pelli di foca già pronti. Una scena che sarebbe di ordinaria amministrazione sulle montagne al confine fra Italia e Francia ma che questa volta assume ...

Golden State-Cleveland oggi (25 dicembre) : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. sfida stellare nel remake della Finale NBA : Una Sfida attesa. Le due finaliste dello scorso, le grandi favorite per incontrarsi nuovamente all'atto conclusivo della stagione NBA 2017-2018. come da tradizione, i Golden State Warriors campioni ...

Golden State-Cleveland oggi (25 dicembre) : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. sfida stellare nel remake della Finale ... : ...00 Sky Sport 1 Golden State Warriors- Cleveland Cavaliers 21:00 Sky Sport 1 Boston Celtics Washington Wizards 23:30 Sky Sport 1 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 02:00 Sky Sport 1 Los ...

Golden State-Cleveland oggi (25 dicembre) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. sfida stellare nel remake della Finale NBA : Una Sfida attesa. Le due finaliste dello scorso, le grandi favorite per incontrarsi nuovamente all’atto conclusivo della stagione NBA 2017-2018. come da tradizione, i Golden State Warriors campioni uscente ospiteranno i Cleveland Cavaliers nella partita serale (in Europa) di un NBA Christmas Day ricchissimo per partite e possibilità di seguire i campioni d’oltreoceano in TV tra una portata e l’altra. Oltre a questa partita, in ...

Milano. Gli irriducibili della bicicletta sfidano il freddo intenso : Nonostante il freddo intenso di questi giorni, gli irriducibili della bici usano il bike sharing per spostarsi e possono beneficiare delle promozioni speciali che i tre operatori Clear channel, Mobike e Ofo, offrono ai milanesi. Occasioni delle quali approfittare anche subito…Continua a leggere →

La sfida sul fronte della cybersecurity : Pubblicità Pubblicità 3 Il punto sulla sicurezza cibernetica in Italia. E' stato illustrato nella mattinata di ieri, a Roma, alla Camera dei deputati, dal ministro Marco Minniti. Il titolare del ...