La lettera di Marina Ripa di Meana | Pensavo al suicidio

(Di venerdì 5 gennaio 2018) La battaglia con il cancro l'ha persa.disi è spenta a Roma all'età di 76 anni. Ma poco prima del sipario aveva affidato ad una sua amica, Maria Antonietta Coscioni, unada leggere dopo la sua morte. Un messaggio forte in cui si intravede tutto quel dolore, non solo fisico, nella sua battaglia contro il tumore. E così dopo la morte questa video-rilasciata a Radio Radicale e mandata in onda al Tg5, fa capire la sofferenza di questa donna che ha vissuto i suoi 76 anni sempre e comunque controcorrente: "Ho qui un messaggio per tutti gli italiani. L'ho scritto ma purtroppo non sono in grado di leggerlo perché parlare non mi è più possibile. Per questo incarico la mia amica Maria Antonietta Farina CoscionI". "Dopo Natale le mie condizioni di salute sono precipitate. Il respiro, la parola, il mangiare, alzarmi: ...