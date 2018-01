La fretta e la politica virtuale che uccidono il giornalismo

: @fattoquotidiano In politica si abituano in fretta a sfruttare ogni situazione di comodo; approfittare e mentire ri… - AMandice1 : @fattoquotidiano In politica si abituano in fretta a sfruttare ogni situazione di comodo; approfittare e mentire ri… - EmiComites : Attendendo che cambi opinione anche BEE (PD BASILEA): COME SI FA IN FRETTA A CAMBIARE OPINIONE - TargatoCN : Mondovì, novità sul piano regolatore: "Presto la proposta in Consiglio, ma senza fretta" - ilnazionaleit : Mondovì, novità sul piano regolatore: "Presto la proposta in Consiglio, ma senza fretta" - WalterdN : #Mattarella ottimo discorso. Speriamo che la nostra classe politica non se lo dimentichi troppo in fretta. -

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Da parecchio tempo quando ascolto un Tg, seguo un talk-show o leggo i giornali, mi sale dentro un moto d'irritazione e mi chiedo: che fine ha fatto il? Quello che racconta i fatti del mondo e di casa nostra di cui è testimone, intendo. Ild'inchiesta e del controllo delle fonti. Ilcane da guardia della democrazia, che incalza i politici e vigila sui potenti per garantire ai cittadini il diritto alla corretta informazione e alla libertà di stampa. Ildel "quarto potere" che controlla gli altri tre: legislativo, giudiziario, esecutivo.Invece ildi oggi va di corsa, lotta contro il tempo, combatte con internet e con i social per arrivare prima, alimenta l'informazione spot, il copia incolla delle notizie di seconda e terza mano, il racconto di ciò che non ha visto, rielaborato da abilissimi e velocissimi ...