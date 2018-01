La Apple ora lancia l' allarme | colpiti i dispositivi Mac e iOS

Le batterie Apple ora possono essere sostituite a 29 euro : ROMA – Da 89 a 29 euro. Le batterie Apple da oggi potranno essere sostituite a prezzo ridotto. Ad annunciarlo, con una lettera aperta ai suoi clienti, è stato lo stesso Cupertino che ha aggiornato i costi di sostituzione dopo lo scoppio del caso iPhone rallentato. Fino alla fine del 2018, tutti i possessori di […] L'articolo Le batterie Apple ora possono essere sostituite a 29 euro sembra essere il primo su NewsGo.

Apple punta su Netflix ma è solo un 'gioco' di Citi (per ora) - : ... una società canadese che produce strumenti per lo sviluppo di software ma anche delle indiscrezioni di stampa sul possibile interesse per Netflix, il provider di contenuti in streaming. A parlare di ...

Le macchine Technogym ora sono compatibili con Apple Watch : Per chi ama la palestra e definisce i muscoli tramite macchinari, ecco arrivare una collaborazione perfetta: i prodotti per l’allenamento cardiovascolare di Technogym ora sono compatibili con Apple Watch, un’alleanza strategica che permette di tenere sotto controllo l’allenamento mentre sentiamo la nostra musica preferita, rispondiamo alle chiamate o controlliamo eventuali notifiche. La chicca è il sistema che consente lo ...

Prime Video di Amazon è ora disponibile su Apple TV in oltre 100 Paesi : "Non c'è per noi soddisfazione più grande che fare contenti i nostri clienti e siamo estremamente lieti di consentir loro di eseguire lo streaming dei contenuti Prime Video su Apple TV" ha affermato ...

Apple spiega come viene migliorata l'esperienza utente tutelando la privacy su iOS : Si tratta di una scienza conosciuta, che rende matematicamente impossibile accedere ai dati dei singoli utenti. In pratica, i dati raccolti da Apple vengono gestiti in maniera differenziale, tramite ...

Negli Apple Store torna l'Ora del codice : Sul sito ufficiale dell'iniziativa è possibile scoprire tutti gli eventi che si svolgono dal 4 al 10 dicembre in Italia e nel mondo.

Apple - ancora problemi di sicurezza per MacOS High Sierra : ROMA – ancora problemi di sicurezza per MacOS High Sierra. L'ultima versione rilasciata il 28 novembre, la 10.13.1, consentirebbe a chiunque di poter accedere al pc anche senza password. Fisicamente davanti a un dispositivo Mac (non è possibile farlo da remoto), quindi, chiunque potrebbe accedere al pc digitando nella finestra che richiede le credenziali username

Falla nella sicurezza di macOS High Sierra. Apple : Ci stiamo lavorando : Una grave Falla nella sicurezza nell'ultima versione del sistema operativo di Apple per Macintosh, macOS High Sierra: si possono infatti ottenere i diritti di amministrazione del dispositivo senza che venga richiesto l'inserimento di alcuna password.Il problema riguarda soltanto l'edizione 10.13.1 di macOS ed espone i dati degli utenti alla possibilità di essere sottratti da chiunque abbia accesso fisico al computer.

Samsung riduce il gap da Apple nel Q3 e punta a migliorare Bixby : Samsung riduce il divario da Apple nel Q3 2017 e ha tutte le intenzioni di migliorare le capacità del suo assistente Bixby.

Apple - l'iPhone X assemblato da studenti cinesi forzati a lavorare 11 ore al giorno : Che la produzione di iPhone X fosse in ritardo si sospetta da molti mesi. Sin da prima della sua presentazione a settembre. E infatti Apple ha prorogato l'uscita al 3 novembre, ma la maggior parte ...

Google sta lavorando per aggiungere il supporto a Swift di Apple su Fuchsia OS : Google sta lavorando per aggiungere il supporto a Swift, il linguaggio di programmazione di Apple, su Fuchsia OS, il cui progetto continua silenziosamente

